Мюзикл ”Нотр Дам де Парі” у Києві супроводжуватиме хор із 40 осіб
17:01, 07 грудня 2010Культура
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8 і 9 грудня в столичному палаці ”Україна” покажуть французький мюзикл ”Нотр Дам де Парі”. У постановці роману Віктора Гюґо ”Собор Паризької Богоматері” виступатимуть співаки Ґару, Елен Сеґара і Даніель Лавуа. Їх супроводжуватиме симфонічний оркестр і хор із 40 осіб.
Шоу стартувало в Парижі 16 вересня 1998-го. Одразу потрапило до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший мюзикл. Трупа гастролювала з цим спектаклем Бельгією, Францією, Канадою, Швецією.
До України ”Нотре Дам де Парі” приїхав уперше. Квитки коштують від 100 грн до 5 тис.
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