Білан страждав на таку ж хворобу, як і Кіркоров

Відомий співак Діма Білан зізнався, що страждає на таку ж хворобу, як і Філіп Кіркоров, що пояснив свою агресію по відношенню до режисера Золотого Грамофона Марини Яблокової нападом серйозної хвороби.

"У мене у дитинстві таке було. Я нічого не пам’ятав десь по 15 хвилин. Я правду кажу. Спочатку з’являлися смужки, зелено-жовті. Я відпрошувався з уроку і йшов, щоб мене ніхто не бачив, на вулицю. І у музичній школі, і в Москві вже на першому курсі було таке. Правда! Я приходив до тями на підлозі або на траві", - написав Білан у своєму Twitter.

Як повідомлялося, другий режисер церемонії Золотий Грамофон-2010 Яблокова у четвер подала до суду на Кіркорова, якого вона звинувачує у побитті і завданні образ під час репетиції церемонії минулої суботи у Державному Кремлівському палаці.

Сам Кіркоров спочатку відкидав усі звинувачення, але потім розмістив на своєму сайті заяву, в якій вибачився перед Яблоковою і зізнався, що двічі на рік у нього трапляються серйозні напади, після яких він нічого не пам’ятає. У середу співак вилетів до Ізраїлю на психіатричне обстеження, у четвер був виписаний з тель-авівської клініки Шеба.

Адвокат Ябокової Сергій Жорін заявив, що його клієнтка не вірить у щирість вибачень Кіркорова, а тому подала заяву до суду Пресненського району Москви.



РИА Новости

