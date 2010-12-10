“Книжку року Бі-Бі-Сі” отримав Сергій Жадан

10 грудня у Києво-Могилянській академії посол Великої Британії Лі Тернер вручив премію від Бі-Бі-Сі видавцю “Ворошиловграда” Олександру Красовицькому, оскільки сам Сергій Жадан перебуває зараз у Вашингтоні.

Книжці Жадана журі в складі професорки Віри Агеєви, журналістів Ольги Герасим`юк, Андрія Куликова, Ірини Славінської та організаторки премії Світлани Пиркало віддало перевагу перед романом Оксани Забужко “Музей покинутих секретів”, книжкою Анатолія Дністрового “Дрозофіла над томом Канта”, “Століттям Якова” Володимира Лиса та збіркою новел “Груші в тісті” Юрія Винничука.

Нагороду в номінації "конкурс читацьких рецензій" одержав Давид Ліфшиць із Харкова.

Про саму церемонію нагородження читайте згодом на УНІАН-Культурі в матеріалі Олега Коцарева.