Історики України і РФ не дійшли згоди щодо спільного підручника

Історики Росії та України визнають, що написання спільного підручника з історії для двох країн є нереальним через різне бачення цієї історії академічною наукою двох країн.

Зокрема, як повідомляє Бі-Бі-Сі, у Москві відбулося чергове засідання спільної українсько-російської комісії істориків, на якому обговорювалися проекти, що їх втілюватимуть науковці за дорученням урядів обох країн

Бі-Бі-Сі зазначає, що в інтерв`ю журналу "Огонек" директор російського Інституту загальної історії, академік Олександр ЧУБАР`ЯН сказав, що усі спроби двох країн зі створення підручника, де б викладалася якась усереднена компромісна історія, "з тріском провалилися". Поки що немає результатів і у написанні методологічного посібника для вчителів, хоча робота над ним триває. За неофіційною інформацією, до групи вчених, які працюють над методичним посібником, увійшли ті, кого рекомендував міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК.

Натомість велика група істориків, чиї імена в Україні є авторитетними і знаними, зокрема Валерій СМОЛІЙ, Григорій БОРЯК, Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, працюють разом із російськими колегами над окремими проектами, які, на думку оглядачів, можуть виявитися більш перспективними і неконфліктними.

Одним із них є проект зі створення академічного видання "1941 рік. Країна у вогні", до якого долучилися українські, російські та білоруські історики. У ньому кожна країна викладе своє бачення причин і наслідків початку Великої Вітчизняної війни.

Тим же шляхом українські історики запропонували йти і у спробах домовитися про оцінку історичного минулого України і Росії. Розпочалася робота над енциклопедією з умовною назвою "Дискусійні питання спільної історії України і Росії". Це буде довідник, у якому паралельно, в окремих статтях обидві країни викладатимуть факти, події, їх трактування та оцінку історичних діячів так, як їх бачать історики кожної із країн.

Експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Владислав ГРИНЕВИЧ сказав, що члени української делегації не розглядали питання написання нового українсько-російського підручника з історії.

"Є певна автономність. Кожен пише і трактує, як історики певної країни моделюють історичну пам`ять, як їм підказує їх розуміння цієї історії. Наша делегація не має відношення до написання підручника. Ми не розглядали це. Щодо питання спільної історії, то українська сторона запропонувала спільний історіографічний довідник, де будуть висвітлені найболючіші питання. Адже є спірні проблеми – ми домовилися виокремити два бачення – і української, і російської сторін, зокрема, питання щодо ролі в історії Мазепи, Бандери, Петлюри. Це будуть дві статті. Там буде і проблема порозуміння, і де ми не погоджуємося", - прокоментував В.ГРИНЕВИЧ .

Як повідомляв УНІАН, 13 травня міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. «У нас є цікаві напрацювання щодо створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас достатньо різні програми і я розумію, що це достатньо маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.ТАБАЧНИК. При цьому він зазначив, що в ньому будуть викладені різні точки зору на «якісь складні процеси».

За його словами, це дасть змогу вчителям краще розуміти один одного.