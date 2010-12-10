«Хроніки Нарнії…» і “П’ять моїх колишніх” у кінотеатрах України

В український прокат виходить стрічка-продовження епопеї “Хроніки Нарнії”. А також «Забійні канікули» – любителям традиційних американських слешерів, «П`ять моїх колишніх» – прихильникам британського гумору та фільми фестивалю Горана Марковича для справжніх гурманів.

«Хроніки Нарнії: Підкорювач Світанку» примусили чекати на фанатів попередніх частин пригод у казковій країні Нарнії більше двох років. Справа у тому, що початковий технічний та креативний склад стрічки потерпів великих змін – студія Walt Disney, що виступала в перших двох частинах партнером епопеї відмовилась від своєї подальшої участі у третій частині. Керівництво студії мотивувало це надто низькими зборами попереднього фільму “Хроніки Нарнії: Принц Каспіан”. Покинув проект і режисер Ендрю Адамс, що окрім перших двох частин Нарнії, займався режисурою трилогії “Шрека”, так само поступившись місцем у четвертій частині іншому режисеру. Але з огляду на те, що “Шрек: Остання глава” мав касові збори нижчі, ніж за участі Адамса, можна пророкувати не таку славетну долю і “Підкорювачу Світанку”. Але за стрічку взялась студія 20th Century Fox, тож на глядачів чекають зовсім нові враження.

Також з акторського складу вибули “старші діти” – актори Вільям Моузлі та Анна Поппуелл, що за сюжетом стрічки вже переросли той вік, коли можуть потрапляти з реального світу до Нарнії. В основному акторському складі залишились Бен Барнс, Скандар Кейнс, Джорджі Хенлі, а до них приєднався і старший колега за ремеслом Ліам Нісен.

За сюжетом, брат і сестра Едмунд і Люсі знову повертаються до Нарнії, на цей раз прихопивши з собою свого нестерпного кузена Юстуса. Зустрівши свого колишнього знайомого короля Каспіана, вони вирушають на кораблі “Підкорювач Світанку” на пошуки друзів батька короля, що володіють міфічними сімома мечами, котрі ніби-то покликані або врятувати Нарнію, або навіки її поховати в руїнах. На друзів чекає гостра небезпека, випробування на міцність їхньої дружби і, звичайно, зустріч з мудрим хранителем Нарнії Асланом та підступною Білою Відьмою. “Підкорювач Світанку” став екранізацією п’ятої з семи книг серії “Хроніки Нарнії” британського письменника Клайва С. Льюіса.

“Забійні канікули” – так званий американський слешер, що є піджанром фільму жахів, у котрому головним злодієм виступає не надприродня сила, а “традиційний” маніяк. Останнім часом надзвичайно популярним стало додавати до слешеру відтінки чорного гумору та абсурдних ситуацій. Режисером фільму став молодий режисер Елі Крейг, що залучив до складу стрічки зірок популярних американських серіалів – Тайлера Лебіна, Алана Тьюдіка та Кеті Боуден.

Фільм розповідає про компанію тінейджерів, що вирішили провести вихідні подалі від цивілізації, влаштовуючи гучні вечірки десь на березі озера посеред лісу. Але вже першого дня вони зустрічаються з парою дикуватих фермерів, що неподалік від озера придбали собі коттедж. І тут починається комедія абсурду та іронії – студенти приймають фермерів за серійних убивць і розпочинають на них власне полювання. І хай переможе сильніший.

“П’ять моїх колишніх” – стрічка, що була представлена на нещодавному фестивалі “Нового британського кіно”. Фільм вийшов ще у 2009 році, але через низький рейтинг і велику кількість негативних критичних відгуків у Британії, потрапив до східноєвропейського прокату лише наприкінці 2010. Можливо, традиційному британському гумору суперечила ще і романтизованість як сюжету, так і головних героїв. До акторського складу фільму увійшли Брендон Патрікс, Майкл Шин, Келлі Адамс, а в епізодичній ролі “засвітився” Майкл Дуглас.

Головний герой, тридцятирічний лондонець Дункан, після чергового краху в особистому житті приймає важливе рішення – докопатись до істини: що було не так у всіх його попередніх стосунках? Для цього він вирушає на пошуки своїх колишніх подружок у Лондоні, Парижі й Мадриді. Історія Дункана і його стосунків з колишніми подружками обицяє бути не лише цікавою, але і повчальною, а, можливо, фільм відповість і на головне питання – які правила в кохання, і чи існують вони взагалі?

Фільми фестивалю Горана Марковича представлені шістьма різножанровими стічками, і демонструються у столичному культурному центрі “Кінотеатр “Київ”. Серед них – комедійна історія десятирічного югоставськог хлопчика “Тіто і я”, трагікомедія про лікаря з психіатрічного закладу “Бурлескна комедія”, трилер про ігри підсвідомості “Дежа Вю”, воєнні пригоди в стрічці “Турне”, історія нових Ромео і Джульєтти “Кордон” і драма про юного правопорушника “Спеціальне виховання”.

Катерина Зінов’єва