В Україну привезуть Вифлеємський вогонь мир

У п`ятницю, 17 грудня, польські скаути передадуть львівським пластунам Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

У мерії нагадали, що в 1989 році скаути почали розповсюджувати Віфлеємський вогонь миру по всіх континентах.

Українські пластуни, за прикладом скаутів всього світу, вперше прийняли естафету в 1998 року. Відтоді акція стала традиційною.

Щорічно естафета починається у Відні, де представники всіх скаутських організацій світу запалюють перші лампадки, щоб розповсюдити вогонь. Варто зазначити, що українські пластуни крім Австрії відвідають з Вифлеємським вогнем Болгарію, Литву, Латвію, Естонію.

Цього року урочистості на українсько-польському кордоні відбудуться 17 грудня. Передача Вифлеємського вогню відбуватиметься у традиційному скаутському колі. Потім пластуни спільно з польськими харцерами заспівають різдвяні пісні, обміняються подарунками та вітаннями.

Цього ж дня львівські пластуни передадуть Вифлеємський вогонь миру в собор св. Юра. А вже 3 січня храм урочисто передасть його громаді міста. Акція відбувається за підтримки Львівської міської ради.

Корреспондент