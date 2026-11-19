Маск себе приватною особою, яка допомогла Україні більше за будь-кого іншого.

Україна насправді хоче використовувати цивільну мережу Starlink для наступальних операцій проти РФ, а український президент Володимир Зеленський нібито говорив неправду стосовно обмежень в роботі системи Starshield.

З такою заявою виступив мільярдер Ілон Маск в інтерв'ю The New York Times. Він знову повторим завчену мантру про те, що Starlink є цивільною системою, яку SpaceX не дозволяє Україні використовувати для керування ударними дронами.

"Не просіть мене як приватну особу ухвалювати рішення , які іноді призводять до загибелі невинних людей", – заявив Маск, маючи на увазі росіян.

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Також бізнесмен вирішив прояснити питання стосовно швидкості роботи мережі Starlink. Він заявив, що діє обмеження швидкості і поріг відповідає найбільшій дозволеній - 129 км/год. За його словами, це обмеження нібито існує давно і останнім часом не змінювалося.

При цьому Маску підказали, що річ іде не про роботу Starlink, а військової стистеми Starshield. На що той відповів, що ці твердження неправдиві, а президент України нібито "не завжди говорить правду".

Мільярдер пішов зще далі і заявив, що Україна взагалі не просить відновити Starshield, а намагається отримати дозвіл на використання комерційного Starlink для наступальних військових операцій. Хоча доказів своїх слів він не навів.

Більш того, Маск заявив, що Starlink залишається головним зв'язком ЗСУ, а його повне вимкнення призвело б до негайного обвалу фронту. Він назвав себе приватною особою, яка допомогла Україні більше за будь-кого іншого.

Проблеми з роботою Старлінк в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Україна отримала від SpaceX пояснення, чому не працює Starshield. У Ілона Маска сподобились відповісти Україні через 5 днів після початку проблем. Там зауважили, що бмеження швидкості роботи терміналів Starshield в Україні нібито виникло через технічні проблеми і жодного навмисного введення обмежень не було.

Американські сенатори вимагають від SpaceX зберегти та надати записи про всі зміни в роботі Starlink і Starshield для України з 1 вересня 2026 року. Законодавці хочуть з'ясувати, хто запропонував, погодив і технічно запровадив обмеження для України.

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