Маск заявив, що без Starlink "увесь український фронт миттєво обвалився б".

Американський мільярдер Ілон Маск похизувався своєю допомогою Україні, наголосивши, що Росія здобула би перемогу у війні, якби Україна не мала доступу до системи супутникового звʼязку Starlink. Про це він сказав в інтервʼю The New York Times на саміті DealBook.

"Гадаю, буде цілком слушно сказати, що жодна приватна особа не допомогла Україні більше, ніж я", – заявив Маск.

За словами Маска, коли Росія розпочала вторгнення в Україну, вона вивела з ладу всі засоби зв’язку: вежі стільникового зв’язку, оптоволоконні лінії та всі системи супутникового зв’язку. І лише Starlink росіянам не вдалося вимкнути.

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"Якби не Starlink, уся лінія оборони просто розвалилася б через відсутність зв’язку, і Росія здобула б перемогу. То хіба, це, на вашу думку, схоже на проросійські дії?", – заявив Маск.

Він підкреслив, що зараз Starlink залишається основою системи зв’язку для українських військових і для України загалом.

"Якби ми вимкнули Starlink, увесь український фронт миттєво обвалився б. Такі дії можна охарактеризувати лише як надзвичайно потужну підтримку України", - додав мільярдер.

Ситуація зі Starlink в Україні

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив про нові проблеми з роботою Starshield. Збої спостерігалися вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його даними, діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год.

Аналітики підтверджують, що Росія активно використовує існуючі обмеження швидкості супутникової системи для нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Вони використовують майданчики на окупованих територіях для активного запуску дронів.

Водночас, за даними ЗМІ, у SpaceX повідомили Україні, що обмеження швидкості Starshield нібито виникло через технічні проблеми і жодного навмисного введення обмежень не було.

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