Він рухається зі швидкістю майже 38 тисяч миль на годину.

Космічний апарат Voyager-1, запущений NASA у 1977 році, наблизився до рубежу, якого раніше не досягав жоден створений людством об’єкт. Як пише The Independent, за розрахунками космічного агентства, зонд подолав відстань в одну світлову добу від Землі. Остаточно підтвердити це вчені зможуть після отримання сигналу від апарата, на що знадобиться приблизно доба.

За даними NASA, Voyager-1 досяг цієї відстані в середу о 5:16 за східним часом США (10:16 за Гринвічем). Одна світлова доба – це відстань, яку світло проходить за 24 години. Вона становить приблизно 26 мільярдів кілометрів.

Фахівцям Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії доведеться почекати близько доби, перш ніж вони отримають сигнал від зонда, який підтвердить досягнення цього рубежу, а обговорити подію представники агентства планують у четвер, йдеться у статті.

Відео дня

Керівниця проєкту Voyager Сюзанна Додд назвала це досягнення вражаючим і зізналася, що ніколи не очікувала дожити до такого моменту.

Voyager-1 – найдальший від Землі об’єкт, створений людиною. Він рухається зі швидкістю майже 38 тисяч миль на годину (61 тисяча кілометрів на годину).

У 2012 році апарат перетнув зовнішню межу геліосфери – захисної оболонки з частинок і магнітних полів, яку створює Сонце, – і вийшов у міжзоряний простір.

Його близнюк Voyager 2 також був запущений у 1977 році, але досяг міжзоряного простору у 2018-му. За словами представника Лабораторії реактивного руху NASA, нещодавні заходи з економії електроенергії можуть дозволити обом апаратам підтримувати зв’язок із Землею ще три-чотири роки.

"Мета місії – проводити наукові дослідження, і енергії вистачить, щоб нинішній набір наукових приладів працював до 50-ї річниці запуску наступного року. Що буде після цього, важко передбачити. Це майже 50-річні космічні апарати, і завжди можуть статися непередбачувані події", – зазначив представник лабораторії.

Під час своєї місії Voyager-1 пролетів повз Юпітер і Сатурн – дві найбільші планети Сонячної системи. Зараз він продовжує збирати наукові дані. Зокрема, його прилади зафіксували слабкий монотонний гул, спричинений постійними коливаннями невеликої кількості газу в міжзоряному просторі.

"Voyager безперервно передає дані про магнітні поля, космічні промені та плазмові хвилі. Ми отримуємо їх на Землі щоразу, коли антени Мережі далекого космічного зв’язку спрямовані на апарат", – пояснила Додд.

Раніше у NASA зазначили, що зонди серії "Вояджер" можуть залишатися в зоні дії мережі далекого космічного зв’язку приблизно до 2036 року – залежно від того, скільки енергії залишиться для роботи передавача.

Вас також можуть зацікавити новини: