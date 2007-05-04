Президент України Віктор Ющенко надав музею «Київська фортеця» статус національного.

Відповідний указ від 3 травня розміщено на офіційному веб-сайті глави держави.

Відповідно до указу, надалі музей матиме назву - Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця».

В.Ющенко доручив Кабінету міністрів України затвердити персональний склад наглядової ради Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»; забезпечити розроблення і затвердження до 1 листопада 2007 року генерального плану території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Також Кабінет міністрів і Київська міська державна адміністрація повинні забезпечити вирішення до 1 листопада 2007 року відповідно до законодавства питань щодо впорядкування землекористування на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», передачі музею земельних ділянок, визначення, винесення у натурі (на місцевості) та на відповідних картографічних матеріалах його меж і зон охорони, виготовлення і видачі музею державних актів на право постійного користування відповідними земельними ділянками, а також щодо припинення незаконного користування земельними ділянками на території фортифікаційного комплексу споруд «Київська фортеця».

Вищеназвані органи влади також повинні посилити державний контроль за додержанням визначеного відповідно до законодавства режиму території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»; опрацювати питання щодо здійснення додаткових заходів зі збереження, ремонту та реставрації об`єктів, що входять до складу фортифікаційного комплексу споруд «Київська фортеця».