У Каліфорнії у віці 80 років померла американська актриса Енн Френсіс (Anne Francis), одна з найвідоміших кінокрасунь 1950-1960-х років.

Енн Френсіс померла в неділю, 2 січня, в будинку престарілих у Санта-Барбарі від раку підшлункової залози, повідомляє агентство The Associated Press з посиланням на дочку актриси Джейн.

Актриса Енн Френсіс народилася в 1930 році в Нью-Йорку. За свою кар`єру в кінематографі актриса знялася в більш ніж 30 фільмах і телесеріалах.

Світова популярність прийшла до Френсіс після ролі дівчини Альтаїр у науково-фантастичному фільмі Заборонена планета (Forbidden Planet).

За виконання головної ролі в детективному серіалі Хані Вест (Honey West) актриса отримала кінопремію Золотий глобус як найкраща телевізійна актриса, а також була номінована на премію Еммі.

РИА Новости

