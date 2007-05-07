Івано-Франківськ святкує сьогодні своє 345-річчя

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус на площі Ратуша привітав жителів і гостей міста й повідомив, що на свята в місто прибули делегації з усіх обласних центрів України, а також з міст-побратимів з Польщі, Литви, Угорщини, Чехії, Румунії.

Він також пригостив присутніх 80-кілограмовим тортом. За інформацією організаторів, торт довжиною 3 м і висотою 75 см спекли кондитери місцевого товариства "Перлина". Посередині торта - вежа із числом 345, а по боках зображені гуцул і гуцулка з вишитим рушником з написом: "Зі святом тебе, рідне місто Франкове". Для виготовлення торта кондитери використали близько 500 яєць, 30 кг борошна, 18 кг масла й інші натуральні продукти.

Із святом присутніх на площі також тепло привітав голова Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Ткач. За його словами оскільки приміщення міської Ратуші є власністю обласної громади, то з нагоди ювілею Івано-Франківська воно буде передане в розпорядження міської влади. Такий дарунок був схвально підтриманий присутніми на урочистостях.

Після офіційних урочистостей відбулася шоу-програма «Місто краси і майстрів», творчий проект «Сорочку мати вишила мені», концертна програма творчих колективів Прикарпаття та з інших областей України.

Крім того, сьогодні на площі Міцкевича до свята організовано виставку квітів.

Ввечері на площі біля міського озера пройде шоу-програма за участю гуртів «Кораллі», «Петровичі», «Скрябін», «ВВ», балету «Акверіас». Завершиться свято святковим феєрверком.

Довідка УНІАН. Перша згадка про Івано-Франківськ (тоді Станиславів) датується 1662 роком, коли місто отримало магдебурзьке право. Заснував місто польський магнат Потоцький як фортецю і назвав ім’ям свого сина Станіслава, який загинув під Віднем, захищаючи місто від турецького війська. У 1962 році Станиславів на честь 300-річчя було перейменовано в Івано-Франківськ. 7 травня Івано-Франківськ щороку відзначає День міста.