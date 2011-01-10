Родичі Лариси Удовиченко повідомили про стан актриси

Струсу мозку у народної артистки Росії Лариси Удовиченко немає, повідомила в ефірі радіостанції Ехо Москви сестра актриси.

"Все нормально. Нічого страшного не сталося. Лариса впала будинку на кахлі", - сказала сестра Удовиченко і додала, що тепер актриса повинна залишитися якийсь час у лікарні.

Раніше у ряді ЗМІ з`явилася інформація про те, що народна актриса Лариса Удовиченко була доставлена до лікарні з черепно-мозковою травмою.

Міліція не розглядає кримінальну версію як причину важкої травми відомої актриси Лариси Удовиченко, повідомив у неділю представник ГУВС Москви.

"Викликана за фактом події швидка допомога виявила актрису в її квартирі з відкритою черепно-мозковою травмою. У квартирі також перебувала дочка Удовиченко, від якої ніяких заяв про напад на матір не надійшло", - сказав представник ГУВС Москви.

За його словами, за попередньою версією, причиною травми могло бути падіння на вулиці, після якого постраждала в стані шоку дійшла додому.

"За об`єктивними даними, мова про кримінальну складової події не йде", - повідомив він.

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Народна артистка Росії Лариса Удовиченко зіграла більш ніж в 100 фільмах. Однією з найбільш пам`ятних стала роль Маньки-Облігації в телесеріалі Місце зустрічі змінити не можна (1979) режисера Станіслава Говорухіна.

В активі актриси ролі у фільмах Постріл у спину, Люди в океані, Факти минулого дня, Зимова вишня, Мері Поппінс, до побачення!, Найчарівніша і найпривабливіша, Яка дивна гра, Наречений з Майамі та інших.

За участю Удовиченко в серіалі Даша Васильєва. Любителька приватного розшуку за романами Дар`ї Донцової почалася нова хвиля глядацького інтересу до її творчості, у зйомках серіалу актриса брала участь протягом трьох років.

Останній фільм - Прогулянка по Парижу - вийшов в 2010 році. Удовиченко реалізувалася і як театральна актриса - з 1976 по 1993 рік вона працювала в Театрі-студії кіноактора (сьогодні - Державний театр кіноактора). З 1999 року грає в антрепризах.

У 1995 році Удовиченко отримала приз за кращу жіночу роль другого плану на кінофестивалі Сузір`я за ролі у фільмах Дика любов і Любити по-російськи. Актриса є академіком російської національної кінематографічної премії Ніка.

Корреспондент