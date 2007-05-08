Єгипет просить Берлін повернути Нефертіті

Єгипетська влада має намір попросити Німеччину на якийсь час повернути їм бюст стародавньої цариці Єгипту Нефертіті. У Берліні тим часом дають зрозуміти, що це неможливо.

Статую єгипетської правительки - як то кажуть, найкрасивішої жінки свого часу - було виявлено в єгипетській Амарні в грудні 1912 року. Розкопки проводив німецький археолог Людвіг Борхардт, а всі роботи фінансував берлінський філантроп.

За угодою з тодішньою єгипетською владою, у 1913 році бюст було переправлено до Німеччини, і з 1923 року його виставлено в Берліні.

Зараз скульптура Нефертіті знаходиться в Єгипетському музеї німецької столиці. Її обличчя зображене на багатьох листівках, і вона є однією з головних берлінських визначних пам`яток.

Офіційний Каїр заявив, що найближчим часом єгипетське міністерство закордонних справ офіційно попросить Німеччину на якийсь час відправити стародавній шедевр до Єгипту - з тим, щоб на нього могли подивитися жителі країни.

Але представники берлінського Єгипетського музею - так само, як чиновники німецького міністерства культури - кажуть, що скульптура надто крихка, щоб відправляти її в такі далекі подорожі.

Німецька влада не впевнена, що бюст повернеться цілим і неушкодженим. Втім, прихильники тимчасового відрядження Нефертіті на батьківщину знайшлися не тільки в Єгипті, але і в самій Німеччині.

Члени культурної асоціації CulturCooperation написали відкритий лист владі країни з проханням надати Каїру скульптуру на три місяці. Вони також поширюють листівки з зображенням Нефертіті, на яких написано: "Повернути відправникові".

Представники музею, проте, наполягають на своєму. "Нефертіті - це кращий посол Єгипту в нашій країні. Її тут всі люблять, вона залишається унікальним і видатним явищем. Вона повинна залишитися у Німеччині", - говорить Вільдунг з Єгипетського музею.

Цариця Нефертіті була головною дружиною староєгипетського фараона Ехнатона, який правив у XIV столітті до нашої ери. Вона була наділена величезною владою і грала найважливішу роль у релігійних церемоніях.

За матеріалами Російська служба Бі-бі-сі