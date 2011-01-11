Італійський історик заявила, що розшифрувала код да Вінчі

Італійський мистецтвознавець Карла Глорі заявила, що їй відоме ім`я жінки, зображеної на картині Мона Ліза Леонардо да Вінчі, а також те, що на цій картині зображений не абстрактний, а цілком конкретний пейзаж.

Італійський історик розшифрувала код да Вінчі.

Її висновки ґрунтуються на відкритті, яке було зроблене вченими місяць тому. Нагадаємо, тоді глава Національного італійського комітету з охорони культурної спадщини Сільвано Вінчеті (Silvano Vinceti) повідомив, що розгледів на полотні Леонардо загадкові букви і цифри. Учені стверджували, що в правому оці Джоконди можна розрізнити латинські букви LV. У лівому - проглядаються букви S і G.

Карла Глорі стверджує, що жінка на картині - це Бьянка Джованна Сфорца, дочка Лодовіко Сфорці, міланського герцога, який правив північноіталійським містечком Боббіо. На Б`янку, на думку мистецтвознавця, вказують літери S і G. Її батько, Лодовіко Сфорца, був одним з головних замовників Леонардо і відомим меценатом.

Глорі вважає, що да Вінчі гостював у нього не лише в Мілані, але і в Боббіо - містечку зі знаменитою в ті часи бібліотекою, також підвладному міланським правителям.

Дослідниця також вважає, що за спиною Мони Лізи зображений не абстрактний, а цілком конкретний пейзаж - околиці містечка Боббіо.

Зокрема, під аркою мосту, розташованого по ліву руку від Джоконди (тобто, з точки зору глядача, в правій частині картини), виявилися цифри 72. Сам Вінчеті вважає їх посиланням на якісь містичні теорії Леонардо.

На думку Глорі, це вказівка на 1472, коли протікає повз Боббіо річка Треббія (Trebbia) вийшла з берегів, знесла старий міст і змусила сімейство Вісконті, яке володарювало в тих краях, звести новий. Весь інший вид вона вважає пейзажем, що відкривається з вікон місцевого замку.

Раніше Боббіо було відоме, насамперед, як місце, де розташований величезний монастир Сан-Коломбано (San Colombano), що послужив одним із прототипів для Імені троянди Умберто Еко.

Правда, скептично налаштовані фахівці стверджують, що і цифри, і букви, виявлені Вінчеті в зіницях Мони Лізи, не більше ніж тріщини, що утворилися на полотні з плином століть.

РИА Новости

