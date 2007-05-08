«ВВ» очолить український десант у Москві

12 травня нічне життя столиці Росії буде розбурхано українською долею. У московському клубі «Тень» відбудеться концерт-фестиваль легендарного колективу «Воплі Відоплясова” «Рок-вечори на хуторі поблизу Кремля або Були деньки».

Цього року один з кращих колективів на радянській і пострадянській рок-сцені відзначає 20-річний ювілей, випустивши ностальгічний альбом «Були деньки», який на протязі місяця розійшовся тиражем, що перевищив сумарний тираж попередньої пластинки за чотири роки! Також цей альбом представлений у номінації «Кращий альбом» Щорічної національної телевізійної премії в області популярної музики «МУЗ-ТБ 2007». Премія МУЗ-ТБ є однією з найавторитетніших нагород в області російської популярної музики, цього року вона вручається вже в п`ятий раз.

Крім того, цього року виконується 19 років з початку так званого «Українського вторгнення» до Росії. Весною 1988 року в ДК ім. Горбунова, відбувся перший концерт «Воплів Відоплясових» у Москві. Опісля два десятиліття лідер та ідеолог «Воплів» Олег Скрипка пропонує пригадати ті «деньки».

«Для мене «Були деньки» — це супер рок-тусівка, косухи, сколені булавками, бритвені леза на ланцюжку і написи на огорожах «Цой, ми завжди з тобою!», — роздумує Олег Скрипка. – «Були деньки» — це енергія, це драйв. Це здоровий блиск в очах і у рокерів, і у публіки. Це концепція, це ідея, бажання жити, творити, веселитися. «Були деньки» — початок нової рок-епохи, в якій ми зараз живемо. «Були деньки» — це просто незаангажована ностальгія. Якщо узяти перші букви двох слів назви, то вийде Буде – майбутнє».

На одну сцену з «Воплями» вийдуть молоді українські команди, поки не відомі широкому російському слухачеві: «Гуцул Калiпсо» з міста Чернівці, які виконують стьобний європейський фанк, і кияни «Пропала грамота» - зачинателі українського фьюжну.

За матеріалами Screen Media