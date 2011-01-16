В українській бібліотеці в Москві стався третій обшук

У Бібліотеці української літератури (БУЛ) у Москві пройшов третій обшук, вилучено сервер, директора побив співробітник міліції.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомила сама директор бібліотеки Наталія ШАРІНА.

«Обшук проводили ті ж співробітники 11-го відділу МВС по боротьбі з екстремізмом. Минулого разу було вилучено системні блоки співробітників, зараз вилучили 4 блоки сервера, який обслуговує бібліотеку», - сказала Н.ШАРІНА.

При цьому вона додала, що обшук відбувся в п`ятницю, 14 січня, він почався близько 12.00 і закінчився близько 15.00 за московським часом.

«Штовхнув мене новий співробітник, як виявилось, це підполковник, який поводився неналежним чином. Це було, крім усього іншого, психологічним тиском, який перейшов у фізичну дію», - заявила директор бібліотеки.

«Мене штовхнули в своєму кабінеті, причому ніяких підстав для цього абсолютно не було, я впала на підлогу й одержала забої. Ми викликали «швидку допомогу», лікарі якої поставили діагноз «гіпертонічний криз» і хотіли відправити до лікарні», - додала Н.ШАРІНА.

Вона повідомила, що тоді відмовилася від госпіталізації, тому що не могла залишити бібліотеку, де почався обшук. За словами Н.ШАРІНОЇ, після роботи вона поїхала в травмпункт, де їй поставили діагноз «підозра на черепно-мозкову травму або струс мозку».

«Знову викликали «швидку допомогу», яка відвезла мене до лікарні, де було проведено повне обстеження, в результаті зроблено висновок про те, що мені було завдано цілу низку травм і забоїв», - повідомила директор бібліотеки, додавши, що їй оформили лікарняний лист до 19 січня.

Н.ШАРІНА також зазначила, що про її травми з лікарні повідомили до міліції, яка внесла відповідну інформацію до кримінальних зведень, і вчора їй дзвонив дільничний міліціонер і уточнював усі деталі справи.

Директор підкреслила, що після нового року питанням Бібліотеки української літератури займалася ціла група людей найвищого рівня як з української, так і російської сторони, й такі дії міліції, окрім як абсурдом, назвати не можна.

«Це абсурд. Іншого слова я просто не знаходжу. Ніяких підстав для того, щоб поводитися так, не було. Найголовніше, що міліція прибула з постановою на обшук від 27 грудня минулого року і абсолютно незрозуміло, чому це не зробили тоді», - сказала вона.

Н.ШАРІНА повідомила, що 29 грудня була на другому допиті й тоді навіть не йшлося про те, що під час обшуку з бібліотеки щось ще не вилучили.

«Ми б абсолютно добровільно видали все, що від нас вимагали, що власне й відбулося. Для чого це було зроблено, я не знаю. Можливо від безсилля. Все це ганьбить все наше суспільство. Я не бачу причин, для чого це було зроблено саме так...», - сказала Н.ШАРІНА.

При цьому вона також зазначила, що співробітники міліції не пустили адвоката, який працює з БУЛ, але на місце зміг пройти новий адвокат.

Н.ШАРІНА повідомила, що має намір написати скаргу в прокуратуру на дії співробітника, який її штовхнув.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучені в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Бібліотека української літератури в Москві повністю відновила роботу в звичайному режимі.

При цьому директор бібліотеки Н.ШАРІНА відзначила, що кримінальну справу за фактом розповсюдження екстремістської літератури в бібліотеці не закрито.

«Робота бібліотеки і кримінальна справа – це два паралельні процеси. Ми (співробітники бібліотеки) проходимо у цій справі як свідки, і вона порушена стосовно невстановлених осіб. Бібліотека працює, слідчі теж працюють», - сказала Н.ШАРІНА.

13 січня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що МЗС РФ зацікавлений у роботі Бібліотеки української літератури в Москві.

«Бібліотеку української літератури ніхто не закривав. Там дійсно було вилучено кілька книг, які зараз вивчаються на предмет нашого законодавства, яке забороняє розповсюдження націоналістичних ідей», - сказав С.ЛАВРОВ.