За бій між Ліндсі Лохан і Періс Хілтон запропонували $ 1 млн.

Голлівудська федерація боксу запропонувала двом скандальним знаменитостям - актрисі Ліндсі Лохан і тусовщиці Періс Хілтон - вийти на боксерський ринг за гроші.

За те, щоб дівчата побили одна одну, кожній з них запропонували по $ 500 000.

Всі зібрані кошти від бою Хілтон і Лохан підуть на доброчинні цілі, зокрема на боротьбу з алкоголізмом і наркоманією.

Про це в інтерв`ю сайту First Post заявив промоутер Голлівудської федерації боксу Деймон Фельдман.

Він запропонував Хілтон і Лохан провести три 60-секундних раунди. На ринг вийдуть вони в рукавичках "розміром з подушку".

Нагадаємо, що влітку 2010 року Ліндсі Лохан відсиділа 14 днів у в`язниці за порушення умов випробувального терміну, який вона отримала у 2007 році за керування автомобілем у нетверезому вигляді. Потім вона пройшла тримісячний курс лікування в реабілітаційному центрі.

Періс Хілтон також потрапляла за ґрати - в 2007 році вона провела у в`язниці 23 дні - за водіння автомобіля в нетверезому вигляді. Влітку 2010 року Періс кілька разів заарештовували за зберігання наркотиків.

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