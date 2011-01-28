У Львові представлять історію християнської традиції в Україні

31 січня у Львові відбудеться презентація монографії «Галицька (Львівська) єпархія XII-XVIIIст.: організаційна структура та правовий статус». Автором книги є історик Ігор Скочиляс, декан гуманітарного факультету Українського католицького університету.

Повідомляє сайт відділу інформації і зовнішніх зв’язків УКУ.

У книзі автор пропонує позаконфесійний підхід, тут відсутня політизація історії церкви та християнства загалом. «Одна з ідей видання – долучитися до дискусії в інтелектуальному середовищі України та Центрально-Східної Європи щодо пошуку консенсусу у трактуванні історичних подій. У книзі йдеться про роль християнської традиції в минулому України», – зазначив історик.

Видання також акцентує увагу на ролі Церкви у культурному житті України. «Після втрат ознак державності Церква також опікувалася культурою, – зазначив Ігор Скочиляс. – У домодерний період єпископський двір формував українську культуру, зокрема, через заснування освітніх навчальних закладів».

З цього приводу ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк зазначив: «Завдяки книзі Ігоря Скочилася в Україні з’явилося найобшириніше трактування і аналіз історії серед усіх єпархій України. Жодна з церковних одиниць України такої синтентичної, ґрунтовної і дійсно наукової історії поки немає. Ця книжка ставить планку для всіх подальших спроб написання української церковної історії загалом».

На думку Бориса Ґудзяка, в багатьох питаннях українська історія позначена комплексами меншовартості. «Історія так званого унійного періоду XVII-XVIII століття залишалася у тіні. Ми дуже мало знаємо про цю епоху, тож автор піднімає майже недоторканні історичні архіви. Виявляться, що ця Унійна Церква мала самобутню, динамічну плідну практику та пасторальне життя. Історичний аналіз подій XVIIIст. є унікальним внеском Ігоря Скочиляса», – зазначив ректор УКУ.

Видання також розкриває роль Галицької (Львівської) церковної традиції ХІІ-XVIIIст. у ширшому контексті, аніж сучасна незалежна Україна. Географічна мапа Галицької єпархії у різні періоди охоплювала територію від Чигирина, околиць Києва до Дикого поля та Перемишля. Також до сфери впливу Галицької єпархії до середини XIVст. належали інші етноси, зокрема, половці та сучасні румуни і молдавани.