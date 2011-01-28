У Києві зіграє всесвітньо відомий джазовий контрабасист П'єр Буссаге

У Києві, у французькому ресторані «Жан–клод Брассері» (Бессарабська площа, 2), 29 січня о 21.00 відбудеться єдиний концерт за участю всесвітньо відомого джазового контрабасиста П`єра Буссаге.

Як повідомили УНІАН організатори, це перший візит зірки джазового мистецтва до Києва.

«Українська публіка відрізняється від французів або японців, проте, у вашій країні слухають джаз дуже уважно. Я ретельно відбирав українських музикантів, які зіграють зі мною в цьому концерті і сміливо можу сказати, що перед київськими слухачами виступлять кращі музиканти. Це буде сикстет, і ми гратимемо твори, написані мною. У українців високий рівень культури. Ви знаєте і світову музику і літературу, і навіть кухню», - зазначив на прес-конференції напередодні концерту П`єр Буссаге, цитують організатори концерту.

За задумом організаторів, єдиний концерт відомого контрабасисту стане відправною крапкою в реалізації масштабної програми знайомства киян і гостей столиці зі світовими знаменитостями і молодими талантами у області джазу, фанку, блюзу з Європи. Основною темою музичних вечорів стануть джаз фьюжн, смусз джаз, эйсид джаз, електро джаз.

П`єр Буссаге буде музичним директором "Брассері", і особисто займеться відбором музикантів з Франції, які виступатимуть перед українською публікою.

Ексклюзивна європейська музика звучатиме у ресторані тричі на тиждень – у четвер, п’ятницю і суботу.

*** П`єр Буссаге (http://www.boussaguet.com) – контрабасист, композитор. Народився у Франції в 1962 році. Його кар`єра почалася з протекції легендарного контрабасиста Рея Брауна. П’єр грав в багатьох колективах і самостійно, достатньо рано визначивши себе як джазового музиканта. Видав багато платівок. У 2002 акомпанував Даяне Крал в її світовому турі “The Look of Love” і навіть на концерті Елтона Джона.

П`єр також відомий як композитор і аранжувальник.

