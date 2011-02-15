У російському Бєлгороді заборонили ставити п'єси Євгенія Гришковця

У російському місті Бєлгород керівництво місцевого інституту культури і мистецтв заборонило ставити низку театральних п`єс, в число яких потрапили твори Євгена Гришковця.

За словами керівництва інституту, дане рішення ухвалене з метою збереження духовної безпеки.

Рішення приймала ректор інституту Ірина Ігнатова. Першим у чорному списку опинилося ім`я Євгена Гришковця - його п`єсу Планета збиралися показувати на День святого Валентина. Також під забороною опинилися твори Івана Вирипаєва, уральського драматурга Андрія Крупіна і навіть нобелівського лауреата Даріо Фо.

Як з`ясувалося, керівництво вузу і худрада повідомили режисерам, що ці вистави є духовно небезпечними і порушують законодавство Бєлгородської області. У свою чергу, в інституті пояснюють, що їхньої провини в цьому немає - вони просто побоюються санкцій з боку адміністрації області - мова йде насамперед про поліцію моралі, створену губернатором Євгеном Савченком. З іншого боку, члени художньої ради заявили, що заборона виправдана - за словами проректора закладу Олександра Бердника, чорнусі і порнусі не місце на сцені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Камчатці чиновники намагалися заборонити виставу про Попелюшку. На думку чиновників, сцена, в якій король переводить годинники на годину назад, образлива для державної влади. Проте пізніше місцева влада назвала "маячнею" чутки про те, що вони намагалися заборонити виставу.

Корреспондент