Вручення Шевченківської премії пройде без Шкляра і Януковича

Сьогодні в Каневі буде вручена Шевченківська премія за ряд художніх творів у розмірі 250 тисяч гривень кожна. Але найскандальніша премія вручатися не буде: в указі президента із цього приводу не опинилося прізвища письменника Василя Шкляра, автора романа «Чорний ворон», якого визначив для премії Шевченківський комітет.

Як повідомляє газета "Сегодня", не буде на врученні і самого президента: за повідомленням його прес-служби, лікарі заборонили Віктору Януковичу поїздки на великі відстані до зняття швів на нозі, яке заплановане на 11—12 березня.

Як повідомлялося раніше, письменник Василь Шкляр звернувся з листом до Віктора Януковича, де заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, поки посаду міністра освіти і науки, молоді і спорту обіймає Дмитро Табачник.