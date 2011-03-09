9 березня в історії

У 1497 році Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження

У 1500 році пішла в плавання португальська експедиція з 13 кораблів Бартоломео Діаша й Педро Кабрала під командуванням Васко да Гами. Згодом ця ескадра сягнула берегів сучасної Бразилії, приєднала цю територію до Португалії й назвала її Землею Святого Хреста

1611 року Йоганн Фабріциус, спостерігаючи схід Сонця в телескоп, уперше виявив плями на цьому світилі.

1858-й — у Філадельфії запатентовано вуличну поштову скриньку.

1918-го відбулося перше засідання Центральної Ради (Малої ради) після повернення до Києва.

Підтверджено чинність універсалів про незалежність в умовах приходу в Україну німецьких військ.

Мала рада ухвалила перевезти до Києва тіла стрільців студентського куреня, що загинули під станцією Крути, й урочисто поховати на Аскольдовій могилі. Голова Ради народних міністрів В.Голубович доповів про діяльність уряду нового складу за період його роботи в Житомирі, Коростені й Сарнах. Зазначив, що перед урядом стоять два завдання – мир із Росією та з Румунією.

У 1987-му — ірландська рок-група U2 випустила свій найзнаменитіший альбом The Joshua Tree (його CD-версія стала першим компакт-диском, проданим тиражем понад мільйон примірників).

9 березня народилися:

У 1454 році — Амеріго Веспуччі, італійський (флорентійський) мореплавець, на честь якого названа Америка.

Веспуччі брав участь у підготовці другої й третьої експедицій Колумба, залишаючись дрібним клерком банкірського дому Медічі. На рубежі століть флорентієць сам узяв участь у кількох морських експедиціях іспанців і португальців до Центральної та Південної Америки, зокрема, був штурманом у першій експедиції адмірала Алонсо де Охеда. Залишені Амеріго опису цих подорожей і спричинили світову славу Веспуччі. Саме він висловив гіпотезу, що Колумб відкрив новий континент, який Веспуччі назвав Новим Світом (хоча на той вважалося, що Колумб дістався тропічної Східної Азії, Індії). І за п`ять років до смерті Веспуччі, в 1507-му, нові землі вперше були названі Америкою. Зробив це картограф Мартін Вальдземюллер у своєму «Введення в космографію», вперше зобразивши на карті Землю у вигляді двох півкуль. Спочатку Америкою звалася тільки південна частина нового континенту, а через півстоліття так стали називати і північну половину.

У 1814 році народився Тарас Шевченко, визначний український поет, письменник, художник. Консолідуюча й провідна постать української нації. У галузі літератури щорічно присвоюється Шевченківська премія — одна з найпрестижніших відзнак України.

1886 року народився Георгій (Юрій) Нарбут, український художник-графік.

Будучи добрим знавцем українського стародавнього мистецтва і геральдики, Нарбут виконав безліч гербів, ілюстрував та оформлював "Малоросійський гербовник", книгу "Герби гетьманів Малоросії"... Переїхавши у 1917 році з Петербурга до Києва, створював ескізи військових мундирів армії України, розробив поштові марки Української Народної Республіки, виконав цикл українських банкнот і державних цінних паперів, оформлень упаковок та етикеток для українських товарів тощо. Георгій Нарбут розробив проекти Державного Герба і Печатки Української держави (затверджена у 1918 р. гетьманом Скоропадським). Був професором і ректором новоствореної Української академії мистецтв.

1890 рік — В`ячеслав Молотов (Скрябін), радянський державний і партійний діяч, який упродовж 11 років, очолював радянський уряд і 18 років – МЗС.

Тривалий час – друга людина в країні після Сталіна з відповідним тягарем відповідальності за скоєне. Підписант пакту Молотова-Ріббентроппа із нацистською Німеччиною. Перший секретар ЦК КП(б) у в листопаді 1920 року – березні 1921-го.

1934 року — Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перша людина укосмосі.

Герой Радянського Союзу (1961 року).

ТСН