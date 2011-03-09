Alyosha стала Катрін Деньов, а Бондарчук - Джеймсом Бондом

В рамках проекту "Кіно & Жінки" українські зірки перевтілились у відомих кіногероїв семи голлівудських шедеврів.

Герої проекту спеціально підбиралися схожі на кіноакторів, ефект посилювався за рахунок гриму, зачісок, вбрань і роботи зі стилістом.

Найкращі сюжети зі світових фільмів сходили з екранів і "оживали" на очах у публіки. Перед камерами в ресторані CHAO одна за одною в спеціально підібраних образах з`являлися фатальні дівчата Джеймса Бонда - телеведучі Габріелла Массанга, Тоня Паперна, співачки Катя Веласкес і Таня Воржева в супроводі самого агента 007 - Василя Бондарчука.

Телеведуча Тала Калатай в ролі Жульєт Бінош і стиліст-перукар Роман Даниленко в ролі Джонні Деппа з "Шоколаду" пригощали всіх шоколадом ручної роботи. Співачка Alyosha в ролі Катрін Деньов з "Шербурзьких парасольок" виконала легендарну пісню з кінофільму.

Сцена з перетворенням "Красуні" Джулії Робертс, яку зіграли Марися Горобець та Іван Дорн (Річард Гір), викликала особливе зацікавлення у присутніх.

Телеведучій Валерії Черненко та співаку Олексію Матіасу випало зіграти ролі Демі Мур та Патріка Свейзі з кінофільму "Примара". А романс під гітару у виконанні журналістки Соломії Вітвіцької в ролі Лариси Гузєєвої з "Жорстокого романсу" захопив директора Російського музею Юрія Вакуленка.

В кінці вечора Маша Манюк в ролі Одрі Хепберн з кінофільму "Сніданок у Тіффані" розіграла діамантову підвіску та сумку Valentino.

ТСН