У Ріо-де-Жанейро назвали переможця карнавалу

У Ріо-де-Жанейро назвали переможця знаменитого карнавалу, який стартував 5 березня. Ним стала школа самби Бейжа Флор.

У суботу, 12 березня, школи самби, які посіли перші шість місць, знову вийдуть на Самбодром у святковому параді переможців. Після цього вони почнуть підготовку до карнавалу 2012 року.

Школа Бейжа Флор була заснована в 1948 році і зуміла завоювати почесний титул у 12-й раз у своїй історії. Її назва перекладається з португальської мови як колібрі.

Бейжа Флор зуміла стати першою серед 12 шкіл спеціальної групи - вищої ліги Карнавалу. Змагання відбувалися минулої неділі й у понеділок на знаменитому Самбодромі в присутності 60 тисяч глядачів. Бразильське телебачення вело пряму трансляцію карнавальної ходи.

Сьогоднішнє визначення переможця також відбувалося на Самбодромі, де зібралися представники всіх-шкіл учасниць і вболівальники. Кожна школа самби оцінювалася колегією з 50 суддів в десяти категоріях за десятибальною шкалою. Серед важливих компонентів виступу - головна музична тема і ритм самби, сюжет, розкриття теми, гармонійність і злагодженість учасників, образність костюмів і декорацій. Максимальна оцінка - десять балів, мінімальна - сім.

Напружене протистояння суперників тривало півтори години з мінімальним відривом у кілька десятих бала, і викликало неабияке загострення пристрастей. Бейжа Флор зуміла набрати 299,8 балів, її найближчий конкурент - школа самби Унідус та Тіжука - поступилася переможниці лише 1,4 бала.

Цього року традиційний регламент проведення змагань було змінено через пожежу в Ріо-де-Жанейро у лютому, в результаті якого три школи вищої ліги позбулися значної частини своїх декорацій. Ліга шкіл самби Ріо-де-Жанейро (Liesa) вирішила не судити виступи постраждалих шкіл, і призупинити дію правила, за яким школа, що посіла останнє місце, вибуває з вищої ліги.

РИА Новости

