Богдан Задура в Києві

24 березня Книгарня “Є” запрошує на зустріч із польським поетом Богданом Задурою.

Богдан Задура (1945 р.н., Пулава) – польський поет, прозаїк, перекладач та літературний критик. Закінчив факультет філософії Варшавського університету, був редактором квартальника “Акцент”, а з 2004 року – часопису “Творчість”.

Богдана Задуру називають патріархом польської поезії, живим класиком сучасної літератури. Він почав писати ще в 1960-х роках, нині ж його поетичний доробок складається з трьох томів, твори поета пере­кладено багатьма мовами та відзначено не однією літературної премією. Зважаючи на це, одразу можна уявити собі «типовий образ класика», який пише «правильні» вірші та з «батьковим осудом» дивиться на екс­периментаторські витівки молодих поетів. Але це все — не про Богдана Задуру. Він дійсно класик, і при цьому великий експериментатор, для якого поняття «форма» та «засіб» поезії не є чимось чітко означеним і обмеженим (мовляв, «так класик писати може, а ось отак — ні-ні»; «хочу і пишу!» — оце про Задуру). Вражає і широта тематики творів Задури — від несерйозних (та що там казати — хуліганських) рядків до віршів, які змушують замислитися над одвічними питаннями буття.

2007 року у видавництві “Фоліо” вийшла книга Богдана Задури “Поет розмовляє з народом” у перекладі Андрія Бондаря та з передмовою Дмитра Павличка.

Богдан Задура переклав українською Дмитра Павличка, Василя Махна, Юрія Андруховича, Андрія Бондаря, Сергія Жадана. Усі переклади виходили окремими книжками, особливо слід згадати видання української поезії “Вірші завжди є вільними” (2004, 2005, 2007).

Місце: Книгарня “Є”, Київ, вул. Лисенка, 3.

Модератори: Андрій Любка та Андрій Бондар.

Початок: 18.00

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