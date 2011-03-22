Млада пертвориться у Bjork і дасть сольник у Олексія Когана

12:17, 22 березня 2011
Культура
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У співачки – нова програма

Відбудеться сольний концерт співачки яка представить самобутню програму «Mlada-Bjork Acoustic» у Культурно-освітньому центрі “Майстер-клас» (вул. Лаврська, 16 (колиш. Івана Мазепи, 34) у Олексія Когана «У темі з варіаціями. Live».

У програмі Млада представить оригінальну інтерпретацію пісень відомої співачки Бьорк.

Концерт відбудеться в середу, 30 березня 2011 року. Початок о 20.00 год.

 

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