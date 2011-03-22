Ліна Костенко написала другу частину «Самашедшого»

Поетеса Ліна Костенко завершила роботу над двома новими книжками - "Чорнобильські повісті" і другою частиною роману "Записки українського самашедшого".

Про це Gazeta.ua розповів перекладач Дмитро Дроздовський.

"Ліна Василівна багато працює, бо люди чекають на нові твори і дуже її шанують. Багато чого вже написано. Наприкінці цього року має вийти друга частина "Записок українського самашедшого", написана вже від жінки (перша частина написана від імені чоловіка-програміста.), і "Чорнобильські повісті". Вони написані, вони готові і навіть відредаговані. Тепер їх треба видати", - сказав він.

Нагадаємо, торік Ліна Костенко опублікувала свій перший прозовий роман "Записки українського самашедшого".