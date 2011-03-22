Концерт, присвячений 140-річчю від дня народження Лесі Українки

24 березня о 19.00 год. у Колонній залі імені М.В.Лисенка Національної філармонії України (Володимирський узвіз, 2) відбудеться концерт «Хотіла б я піснею стати», присвячений 140-річчю від дня народження славетної української поетеси Лесі Українки.

У концерті візьмуть участь: народні артистки України Лариса Хоролець, Галина Яблонська (художнє слово), заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов (автор сценарію, ведучий концерту), заслужена артистка України Неліда Афанасьєва (фортепіано), лауреати міжнародних конкурсів Каріна Кондрашевська (сопрано), (скрипка), Валерій Михалюк (орган).

Керівництво Національної філармонії України запрошує долучитись до цієї мистецької події і завітати в цей вечір до Колонної зали імені М.В.Лисенка, щоби вшанувати пам’ять видатної землячки.

Квитки продаються в касах Національної філармонії України.

Конт.телефони:

275-71-14; 050 607-17-88 – Неліда Василівна Афанасьєва.