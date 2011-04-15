У Воронежі знайшли труп гітариста групи Сектор Газу

У російському місті Воронежі знайшли тіло гітариста групи Сектор Газу, Вадима Глухова, який зник ще 18 січня 2011 року.

"На території, що примикає до аеродрому Балтімор у місті Воронежі, було виявлено тіло 46-річного учасника групи Сектор газу Вадима Глухова. По даному факту слідчими органами Слідчого комітету РФ по Воронезькій області проводиться дослідча перевірка", - повідомив сьогодні, 14 квітня, Слідчий комітет РФ.

18 січня 2011 року Глухов пропав без вісти у Радянському районі Воронежа. З того часу про його місцезнаходження нічого не було відомо.

"В даний час проводиться перевірка, направлена на встановлення усіх обставин події. Призначені експертні дослідження з метою встановити час і причину смерті музиканта. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення", - повідомляє СК.

Рок-група Сектор газу була заснована 9 червня 1988 року у Воронежі музикантом, вокалістом і автором пісень Юрієм Клінських. Назва групи утворилася від індустріального Лівобережного району Воронежа, який через велику кількість заводів у народі жартома назвали Сектором газу. Вадим Глухов був гітаристом групи.

