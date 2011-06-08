8 червня в історії

У 1668 році Петра Дорошенка обрали гетьманом України.

Ставши гетьманом Правобережної України, поставив собі за мету кінцеве звільнення її від поляків.Завдяки турецьким військам добився від польського короля визнання суверенітету гетьманату на Правобережній Україні. Боровся за незалежну Україну в її етнографічних межах. Упродовж свого гетьманування провів або брав участь у ряді воєн, як з Польщею, та і з Московією. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була дружина Олександра Пушкіна– Наталя Гончарова.

В 1783-му розпочалося виверження вулкану Лакі (Ісландія), найбільш відоме історії вулканічне виверження, що привело до тисяч жертв.

1869 року американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.

У верхній частині пилососа розташовувалася ручка, з`єднана ремінним приводом з вентилятором. Ручка приводилася в рух рукою. Пилосос був легким і компактним, але незручним в експлуатації через необхідність одночасно крутити ручку й штовхати пристрій по підлозі. Макгаффні отримав патент на свій винахід і став продавати його, заснувавши Бостонська компанія American Carpet Cleaning Company. Коштував пилосос 25 дол - чимала сума на ті часи (у той час один американський долар становив близько 23 грам срібла. Більшість пилососів Макгаффні були продані в Чикаго і Бостоні, і частина їх, ймовірно, згоріла у Великому чиказькому пожежі. Лише два "Уірлвінда" збереглися до наших днів, один з них експонується в історичному центрі компанії Hoover.

В 1947 році було вперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1958 року футбольна збірна СРСР провела свій перший матч на чемпіонаті світу.

У 1972 році на екрани СРСР вийшов фільм Леоніда Гайдая "Дванадцять стільців".

2002 рік — після ремонту в Києві відкрився кінотеатр "Київська Русь" із найбільшим на той час екраном серед кінотеатрів країн колишнього Радянського Союзу (11х24 м).

Народилися:

1652 року — Кассіні Джованні Доменіко, французький астроном.

Він відкрив обертання Юпітера та Марса, 4 нові супутники Сатурна та поділ кільця Сатурна на внутрішнє та зовнішнє темним проміжком, першим дав точне визначення паралаксу Сонця.

В 1920-му народився Іван Кожедуб, український пілот-ас.

У 1955 році народився Тім Бернес-Лі, винахідник інтернету.

1983 року народилася Юліана Федак, українська тенісистка, переможниця п`яти турнірів ITF.

У 2006 році - 63 ракетка світу.

1989 рік — Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу 2009 р. у командній першості (шабля), чемпіонка Європи.

ТСН