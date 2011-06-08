Міка Ньютон переїхала жити й працювати в США

Українська співачка Міка Ньютон, що представляла країну на Євробаченні-2011, полетіла в Лос-Анджелес, де тепер житиме й працюватиме.

Як повідомили в прес-службі Міки Ньютон, у США співачку запросили задовго до поїздки до Дюссельдорфа, де проходило Євробачення. В Америці Ньютон і її продюсерові Тимофію Нагорному запропонували "вельми цікаві" умови.

Над новим альбомом Міки Ньютон працюватиме музикант Ренді Джексон (продюсер талант-шоу "American Pop Idol") і компанія JK-music group. Перший сингл планується до запуску вже восени цього року.

У прес-службі розповіли, що Ньютон житиме в трикімнатній квартирі в центрі Лос-Анджелеса, яку продюсери орендували на два роки. В Україні співачка з`явиться не раніше грудня.

З першого дня в США Ньютон чекав дуже жорсткий графік: заняття англійською, декілька годин розспівувань, робота над репертуаром, заняття спортом з тренером.

"Я розумію, що найближчим часом мені доведеться забути про все і працювати – ніякого відпочинку. Потрібно вчитися нового. До цього я готова. Я хочу, щоб мій новий альбом став і новим, якісно іншим, етапом у моєму житті та кар`єрі. Ми з Тимофієм дуже до цього прагнемо і приклали для цього масу зусиль. Ніщо не дається нам легко, але тим більше ми це цінуємо! У нашої команди є мрія – ми повинні одержати Греммі! В Україні робота продовжується, мій директор уже приймає замовлення на передноворічні та новорічні концерти і пересилає мені на пошту інтерв`ю. Я із задоволенням відповідаю на питання журналістів. Навіть плануємо пару ексклюзивних скайп-включень для українських телеканалів. А поки мене не буде в Україні, хай всім піднімає настрій моя нова, моя улюблена пісня "Я від тебе злітаю". Літо – час для любові!", – зазначила сама Ньютон.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2011 відбувся в ніч з 14 на 15 травня в Дюссельдорфі (Німеччина). Перемогли представники Азербайджану Нігяр Джамал та Ельдара Гасимова. Міка Ньютон зайняла четверте місце.

Приїхавши до Києва, Ньютон була удостоєна Ордена святого Станіслава – "за активну добродійну і соціальну діяльність".

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