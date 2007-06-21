У НСПУ відбудеться урочисте нагородження лауреатів Міжнародного конкурсу кращих творів молодих літераторів «ГРАНОСЛОВ»

22 червня об 11-00 в конференц-залі Національної спілки письменників України (вул. Банкова, 2) відбудеться урочисте нагородження лауреатів Міжнародного конкурсу кращих творів молодих літераторів «ГРАНОСЛОВ» за 2006 рік.

До участі в церемонії нагородження запрошені представники Кабінету Міністрів України, Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, а також члени журі конкурсу “Гранослов” (голова – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка – В.Герасим`юк).