Джоні Депп підписав контракт на зйомки в п'ятих "Піратах"

Актор Джоні Депп підписав контракт на зйомки в п`ятій частині "Піратів Карибського моря" і вже офіційно приступив до переговорів зі студією.

Раніше, на початку травня цього року, Депп заявив, що хотів би трохи відпочити від Джека.

"Мені б не хотілося говорити: А давайте знімати продовження через місяць, щоб до Різдва 2012-го було готове. Треба трохи почекати. Фільми повинні бути особливими для глядача – точнісінько так, як і вони є особливими для мене".

Продюсер Джері Брухаймер повідомив, що сценарій п`ятого фільму готовий – його написав Тері Россіо. Робота Россіо Деппу сподобалася. Більше того, стало відомо, що продюсер вже зустрічався з рештою команди "Піратів" для обговорення чорнового варіанту сценарію.

За чотири частини фільму актор заробив приблизно 350 мільйонів доларів. Перші дві частини цієї кінокартини закріпили його світову популярність і зробили його одним з найбільш високооплачуваних акторів Голівуду на даний момент.

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