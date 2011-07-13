Помер батько братів Кличків
17:37, 13 липня 2011Культура
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13 липня, після тривалої важкої хвороби
У середу, 13 липня, після тривалої важкої хвороби помер батько чемпіонів світу з боксу Володимира і Віталія Кличків - Володимир Родіонович Кличко. Про це повідомляє "Сегодня".
Володимир Родіонович виховав двох синів і трьох внуків. Полковник авіації, він все життя присвятив військовій справі, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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