Помер батько братів Кличків

У середу, 13 липня, після тривалої важкої хвороби помер батько чемпіонів світу з боксу Володимира і Віталія Кличків - Володимир Родіонович Кличко. Про це повідомляє "Сегодня".

Володимир Родіонович виховав двох синів і трьох внуків. Полковник авіації, він все життя присвятив військовій справі, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.