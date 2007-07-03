У Національному музеї Т.Шевченка відкриється виставка народного художника України, Василя Лопати «Мамине ім’я святе»

4 липня 2007 року о 16.00 в Національному музеї Тараса Шевченка (Київ, бульвар Т. Шевченка, 12) - відкриття виставки народного художника України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Василя Лопати «Мамине ім’я святе» (графіка, живопис). Виставка організована Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка спільно з Національною спілкою художників України.

Василь Лопата – член Національної спілки художників України, Національної спілки письменників України. Його великий творчий доробок (понад 700 робіт) містить майже всі аспекти українського народного життя в його історичному та географічному вимірах. Художник працює у жанрах графіки й живопису.

Особливо високої майстерності В. Лопата досяг у гравюрі (чорно-білій та кольоровій). Робить гравюри в сім, вісім, дев’ять дощок, що є безпрецедентним прикладом в українській графіці. Йому властиве романтичне, лірико-епічне світосприйняття.

Книги, оформлені та проілюстровані В.І. Лопатою, відзначені численними дипломами. За серію гравюр до «Кобзаря» Т.Г. Шевченка його відзначено Національною премією України ім. Т.Г. Шевченка (1993 р.).

Василь Лопата оформив українську гривню (портрети, пейзажі, орнаменти; 1991 рік), дипломатичний паспорт (1991 рік) та український паспорт (1993 рік).

Твори Василя Лопати зберігаються e Національному художньому музеї м. Києва, художніх музеях Чернігова, Полтави, Дніпропетровська, Сум, Українському музеї у Нью-Йорку, Бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні, багатьох приватних колекціях.

Участь у відкритті виставки візьмуть: голова Національної спілки художників України В. Чебикін; народний художник України, академік М. Стороженко; письменник Ю. Мушкетик; голова ВУТ „Просвіта” ім. Т. Шевченка, письменник П. Мовчан.

Просимо Вас відвідати виставку.