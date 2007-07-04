Зоріна відкидає звинувачення на адресу столичної влади в знищенні культурного життя

Начальник Головного управління культури й мистецтв Київської міської державної адміністрації Світлана ЗОРІНА відкинула звинувачення на адресу столичної влади у знищенні культурного життя в столиці.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН, яка називалась “Столична культура в надійних руках”.

С.ЗОРІНА зазначила, що дійсно в цій сфері життєдіяльності міста на сьогодні існує дуже багато проблемних питань. Однак, зі свого боку Головне управління культури та мистецтв намагається в межах своїх повноважень захищати інтереси закладів культури та її діячів.

Зокрема, коментуючи звинувачення у тому. що столична влада намагається відібрати приміщення у галерей, майстерень і театрів, С.ЗОРІНА пояснила, що в Києві питання майна вирішуються на рівні Управління комунального майна, позиція якого не завжди співпадає з позицією управління культури. “Ми, як управління культури, підтримуємо, щоб в майстернях жили художники. Всім художникам, які звертались до управління культури, ми надавали свої рекомендаційні листи для того, щоб все ж таки управління майном залишило їх у своїх приміщеннях. В деяких випадках нам вдається зберегти”, - зазначила С.ЗОРІНА.

Вона навела приклад, що за зверненням управління культури Київрада на минулій сесії відмінила рішення про відселення Центру Леся Курбаса та Центру декоративного мистецтва, приміщення яких було виставлено на аукціон.

Разом з тим С.ЗОРІНА наголосила на необхідності прийняття законодавчих актів на рівні держави щодо створення єдиного реєстру майстерень художників та закріплення приміщень за творчими спілками, щоб ці майстерні не можна було за будь-яких обставин здавати в оренду та використовувати не за призначенням.

С.ЗОРІНА також поінформувала, що зараз в Головному управлінні культури та мистецтв розглядаються пропозиції щодо розширення приміщення театру “Колесо”, яке знаходиться на Андріївському узвозі. Також завдяки управлінню погоджено будівництво драматичного театру на масиві Вигурівщина-Троєщина, ведеться будівництво Київського драматичного театру на Подолі, вирішується питання з прибудовою до Київського театру драми і комедії на Лівому березі тощо.

Говорячи про будівництво Малої опери на Лук’янівській площі, яке тривалий час було заморожено, С.ЗОРІНА поінформувала, що управління культури повністю підтримує ініціативу колишнього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА з відродження її в цьому приміщенні, і в бюджеті міста на поточний рік для цього виділено кошти в сумі 700 тис. грн. Однак, стверджує С.ЗОРІНА, за минулої влади земля під будівлею майбутньої Малої опери була продана і без погодження власника жодних робіт там не можна було проводити. За інформацією С.ЗОРІНОЇ, лише у травні цього року КМДА отримала необхідне погодження.

Вона також нагадала, що столична влада вирішила питання з розміщенням експонатів Музею історії Києва, який вже три роки не має свого приміщення.

За словами О.ЗОРІНОЇ, цього року у столичному бюджеті вперше передбачено кошти на страхування музеїв та їх колекцій. Крім того, музеї Києва планується оснастити аудіогідами, як у зарубіжних музеях.

Загалом, за даними С.ЗОРІНОЇ, у 2007 р. на утримання галузі культури передбачено 146 млн. грн, що на 13,5% більше, ніж минулого року, і це без коштів на капітальні вкладення.

Також С.ЗОРІНА наголосила на необхідності прийняття закону про меценацтво. “Я можу сказати, що це вирішило б питання глобальні і дуже великі”, - переконана вона. На сьогодні ж управління культури власними силами намагається залучати на вирішення проблем галузі спонсорські кошти.

У свою чергу, присутній на прес-конференції народний артист України, радник Президента Володимир ГРИШКО сказав, що в нього не складається враження про загибель культури в столиці. “Якщо була б в мене така думка, то я б ніколи не провів би жодного проекту з Головним управлінням культури і мистецтв”, - зазначив він, поінформувавши, що управління підтримало його соціальний проект “Обличчя малої опери”, а також розглядає наступний проект, сприяє у виконанні поставленого Президентом України завдання повертати українських виконавців на Батьківщину тощо.

В.ГРИШКО висловив сподівання, що представники міської та державної влади сядуть за стіл переговорів і знайдуть розв’язання існуючих проблем, що виникли у Києві у сфері культури.

Довідка УНІАН. Останнім часом у пресу надходять заяви від представників політичних сил та творчої інтелігенції, в яких говориться про знищення культурного життя в Києві. Зокрема, наприкінці червня працівники культури, мистецтва, члени творчих спілок у відкритому листі заявили, що в Києві депутатська більшість міськради підтримала програму “з вигнання з орендованих у міста приміщень Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, Спілки композиторів України, Будинку актора, театру “Актор”, галерей “Карась”, “Совіарт”, “Ра”.

Як зазначив народний артист України, керівник служби Секретаріату Президента України Олександр БИСТРУШКІН, “прикриваючись статтею 118 Закону “Про державний бюджет України на 2007 рік”, київська влада з метою нібито наповнення казни міста за рахунок перегляду орендних ставок за приміщення нежитлового фонду змушує інтелігенцію йти на конкурси з грошовитими бізнес-орендарями. Директор Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Неля КОРНІЄНКО заявила, що в Києві “відбувається демонтаж культури, а отже і демонтаж нації, її інтелігенції, народу, а значить держави”. За її словами, “влада, що так вчиняє, є окупаційною”.