Містер Бін врізався в дерево на швидкості 370 км/год

Знаменитий британський комік Ройєн Аткінсон в ніч на п`ятницю дивом уникнув серйозних травм після того, як потрапив у серйозне ДТП, катаючись на Макларен "Формули-1".

Актор, якого широка публіка ототожнює з невезунчиком містером Біном, є пристрасним автоаматором, якому, зокрема, належить один із ста існуючих у світі гоночних автомобілів команди "Макларен" вартістю 650 тисяч фунтів стерлінгів (понад мільйон доларів).

Інцидент стався поряд з містечком Хеддон в графстві Кембриджшир на сході країни.

За даними видання, автомобіль 56-річного Аткінсона, з якого той на момент аварії вичавив 230 миль на годину (370 кілометрів за годину), втратив управління, три рази перекинувся в повітрі і врізався в дерево.

Аткінсону належить один із ста існуючих у світі гоночних автомобілів команди "Макларен"

Актор отримав лише незначну травму плеча, самостійно вибрався з понівеченого боліда і спокійно дочекався дорожньої поліції і "швидкої допомоги", яка доставила його в найближчий госпіталь. Аткінсон провів в лікувальному закладі залишок ночі, але це було швидше формальною процедурою.

Представник госпіталю заявив пресі, що актор вижив просто дивом.

Аткінсон прославився, знімаючись у телесеріалах і фільмах про містера Біна, але в його списку багато й інших комедій, наприклад, "Щурячі перегони".

Мало хто знає, що містер Аткінсон має права на водіння вантажних автомобілів і автопоїздів і, крім кар`єри в кіно, часто пише статті в спеціалізованих автожурналах.

ТСН