У Криму відкрився «КаZaнтип»

Музичний проект «КаZантип» відкрився в ніч на неділю на західному узбережжі Криму, в селі Попівка неподалік від Євпаторії. Він проводиться вдев`ятнадцяте.

Як передає кореспондент УНІАН, віза, яка надає необмежений доступ на територію «Республіки Z» упродовж усього періоду її проведення, цього року в день відкриття коштувала 2 тисячі гривень, для тих, хто пройшов реєстрацію на сайті, - 1,6 тисяча гривень, одноразовий вхід - 800 гривень. Жовта валіза, зроблена за правилами «КаZaнтипа», залишається одним із його символів і за умови завчасної реєстрації дає право безкоштовного входу на територію республіки.

Урядовий гаражний бенд виконав «щось на кшталт гімну» «КаZантипа». «Великий народ» танцював під сети відомих діджеїв. Їхню гру супроводжували виступи артистів і фаєр-шоу. Людей на головному танцполи посипали блискітками з дельтаплану. Вони гралися величезними надувними кулями. Небо над Попівкою осявав феєрверк.

На «КаZaнтипі» відбулися архітектурні зміни, зокрема, з`явилися нові танцполи і бари.

Z-19 триватиме декількох тижнів.

Раніше, в липні, в Попівці пройшли екстремальні ігри Z-Games.

«КаZантип» на початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Звідси й назва проекту. Спочатку це був спортивний захід, який збирав фанатів віндсерфінгу. Йому супроводжувала музика. На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, до Попівки, і невдовзі перейменувався в «Республіку Z».

