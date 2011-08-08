Митрополит Володимир: «Парк Київська Русь» наочно засвідчить велич Давнього Києва у світовій історії

Предстоятель Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР благословив діяльність і подальше будівництво Центру культури та історії «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області), наголосив на значимості центру для майбутніх поколінь та закликав усіх небайдужих сприяти реалізації цього проекту.

Про це йдеться в офіційному документі УПЦ, копію якого передано агентству УНІАН.

«Ми ознайомилися з проектом «Парк Київська Русь». Відтворення образу Дитинця – Кремля Києва є унікальним та своєчасним, символом збереження духовного надбання Київської землі. Парк вже сьогодні привертає увагу громадськості до минулого нашого народу, його культурної та історичної спадщини, а також сприяє культурному обміну на міждержавному рівні, звеличує роль Київської Русі у світовій історії», - йдеться у документі.

Митрополит ВОЛОДИМИР упевнений, що парк «буде сприяти поширенню знань і розуміння історії, наочно засвідчить велич Давнього Києва та стане вагомим внеском в усвідомлення народом України та іншими народами місця і ролі столиці Київської Русі у світовій історії».

На його думку, усі причетні до створення парку «роблять добру справу, яка буде мати позитивні наслідки як для сучасників, так і для майбутніх поколінь».

«Ми підтримуємо проект «Парк Київська Русь», благословляємо його створіння та закликаємо всіх, хто має можливість, всіляко сприяти його реалізації. Нехай милість Божа завжди буде з усіма, причетними до цієї благородної справи», - зауважив митрополит ВОЛОДИМИР.