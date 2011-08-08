У Києві за торгівлю наркотиками затримали відомого рок-музиканта

У Києві знешкоджено міжнародне угруповання наркоторговців. Серед затриманих іноземці та відомий київський музикант, повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними міліції, вранці в суботу, 6 серпня, в Києві розпочалася спецоперація щодо знешкодження організованої злочинної групи наркоторговців із міжнародними зв`язками. Столичний УБОЗ спільно з працівниками главку Києва та Київської області провів серію обшуків і затримань. Всього в руках правоохоронців опинилося семеро осіб. Вилучено велику кількість наркотиків та обладнання підпільної лабораторії.

Оперативні заходи були проведені в рамках кримінальної справи, яку розслідує ГУМВС України в місті Києві. Наразі всіх фігурантів затримано, а налагоджений ними міжрегіональний канал постачання важких наркотиків ліквідовано.

Як з’ясувалося, очолювала злочинну групу 40-річна громадянка Німеччини. У числі співучасників є ще один іноземець, решта - мешканці столиці. До речі, серед них відомий музикант популярної української групи. Серед представників шоу-бізнесу, в основному молоді, наркоторговці й розповсюджували кокаїн та канабіс, так звану "гідропоніку".

З’ясувалося, що виробництво зілля зловмисники налагодили самостійно. В одному з сіл Київської області ділки організували нарколабораторію. Приватний будинок обладнали системами вентиляції та зрошувально-крапельного поливу. Запаслися хімікатами, мінеральними добривами і насінням. Все це вилучено. Міліціонери виявили тут 70 кущів канабісу та 15 кілограмів вже готової марихуани.

Зараз затримані утримуються в ізоляторі тимчасового утримання. З ними проводять слідчі дії та перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів на території міста Києва та України.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, затриманий музикант - учасник рок-гурту Green Grey. Учасникам угруповання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.