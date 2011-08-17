Померла донька лідера ОУН Степана Бандери

У Торонто (Канада) на 64-му році померла Леся Бандера, донька лідера ОУН Степана Бандери.

За словами онука Степана Бандери, його тітка Леся померла в Торонто у вівторок, 16 серпня.

Молодша дочка Степана Бандери Леся народилася в 1947 році в Німеччині. Всього у лідера ОУН було троє дітей - Наталя, Андрій і Леся.

24 грудня 2010 року в місті Стрий Львівської області померла остання сестра Степана Бандери - Оксана.

22 грудня їй виповнився 91 рік. До столітнього ювілею свого легендарного брата вона не дожила рівно тиждень.

Оксана Бандера була похована в сімейному селі Старий Угринів Івано-Франківської області поруч з могилами матері та сестри Марти.

Нагадаємо, Вищий адмінсуд України (ВАСУ) 2 серпня підтвердив рішення Донецького апеляційного суду про позбавлення лідера ОУН Степана Бандери та командира УПА Романа Шухевича звання Героя України.

ТСН