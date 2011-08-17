Померла донька лідера ОУН Степана Бандери
У Торонто на 64-му році
У Торонто (Канада) на 64-му році померла Леся Бандера, донька лідера ОУН Степана Бандери.
За словами онука Степана Бандери, його тітка Леся померла в Торонто у вівторок, 16 серпня.
Молодша дочка Степана Бандери Леся народилася в 1947 році в Німеччині. Всього у лідера ОУН було троє дітей - Наталя, Андрій і Леся.
24 грудня 2010 року в місті Стрий Львівської області померла остання сестра Степана Бандери - Оксана.
22 грудня їй виповнився 91 рік. До столітнього ювілею свого легендарного брата вона не дожила рівно тиждень.
Оксана Бандера була похована в сімейному селі Старий Угринів Івано-Франківської області поруч з могилами матері та сестри Марти.
Нагадаємо, Вищий адмінсуд України (ВАСУ) 2 серпня підтвердив рішення Донецького апеляційного суду про позбавлення лідера ОУН Степана Бандери та командира УПА Романа Шухевича звання Героя України.