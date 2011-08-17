Сорочинський ярмарок выдкриють без Азарова

Візит прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА на Сорочинський ярмарок було скасовано у зв`язку з розширеним засіданням уряду і смертю прем`єр-міністра Криму Василя ДЖАРТИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після офіційного відкриття Сорочинського ярмарку повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.

«Планувалося, що приїде прем`єр-міністр, але так вийшло, що у нього більш важливі справи – розширене засідання Кабміну і, ви знаєте, – трагедія в Криму. Ми зараз доопрацьовуємо схему, щоб до кінця ярмарку він зміг його відвідати», - сказав О.УДОВИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на офіційному відкритті Сорочинського ярмарку планували бути М.АЗАРОВ і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Проте вони скасували свої поїздки.

Сьогодні вранці стало відомо, що вночі помер голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим В.ДЖАРТИ.