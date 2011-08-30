Режисером римейка Кавказької полонянки стане Федір Бондарчук

Режисером римейка фільму Леоніда Гайдая Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика (1966) стане Федір Бондарчук.

Виробництвом стрічки займеться компанія Арт Пікчерз, яку очолює Бондарчук. Зйомки відбуватимуться на Кавказі (фільм Гайдая знімався в Криму).

Раніше повідомлялося про те, що в створенні фільму візьме участь компанія Курорти Північного Кавказу. Деталі сюжету римейка, акторський склад та ім`я режисера тоді не називалися.

Тепер же Комсомольская правда повідомляє, що ВАТ Курорти Північного Кавказу будуть здійснювати фінансову підтримку проекту (передбачуваний бюджет стрічки - $ 3млн).

Керівництво компанії не збирається прямо рекламувати готелі, але дуже сподівається, що "хороше, добре кіно, розвінчає міф про бандитський Кавказ і покаже, що він прекрасний і гостинний, що там можна спокійно відпочивати".

Дмитро Рудовський, партнер Федора Бондарчука в Арт Пікчерз, підтвердив участь студії у проекті:

"Перш за все це фільм не для Курортів Кавказу, а лише за їхньої підтримки. Чи буде це римейк Кавказької полонянки або інший сценарій, говорити рано. Але те, що це буде комедія, актуальна і весела, місцями сатирична, місцями лірична і обов`язково про кохання - це правда ".

Нагадаємо, що зараз Федір Бондарчук знімає військову епопею в 3D Сталінград.