У Києві пройде фотовиставка Поп-арт і його королі

З 8 по 29 вересня у київській Mironova Gallery пройде фото-проект Поп-арт і його королі фотографа Уїльяма Джона Кеннеді, соратника Енді Уорхола.

Виставка Поп-арт і його королі, перший виїзний проект американського фотографа Уїльяма Джона Кеннеді, за межами США стане передмовою до масштабної виставки творчості Енді Уорхола, яку готує Mironova Gallery до весни наступного року, повідомили Кореспондент.net у прес-службі галереї.

Спеціальними гостями київської виставки стануть: американський видавець і арт-критик Майкл Хатер, британський художник Едріан Грін, чиї роботи виставлялися по обидва боки земної кулі, і експерт в області архітектури Джонатан Фельдман.

Серія фото-портретів культових осіб поп-арту, створених Кеннеді на початку 1960-х років, стала одним з найбільш обговорюваних проектів міжнародної арт-ярмарки Маямі Арт Базель-2010. На чорно-білих фотографіях збережена творча атмосфера арт-фабрики Енді Уорхола - народження знаменитого символу LOVE Роберта Індіани, ексцентрична муза поп-арту Ультра Вайолет і сам Уорхол на початку своєї запаморочливої кар’єри.

Творчість Енді Уорхола і інших гігантів поп-арту вплинула на всі види сучасного мистецтва, від живопису до кінематографа, і сформувала світогляд цілого покоління. Фігура Уорхола і сьогодні залишається найяскравішою зіркою сучасної епохи, а його роботи б’ють рекорди світових аукціонів.

"На мій погляд, роботи Кеннеді унікальні, оскільки на його знімках ми бачимо не лише Уорхола за роботою, але і сам процес створення його культових творів. Я абсолютно згодна з Майклом Хатером, провідним американським видавцем і арт-критиком, який сказав, що в світі існує безліч фотографій Уорхола, але лише Уїльяму Джону Кеннеді вдалося зобразити культового художника на початку його кар’єри", - зазначила власник Mironova Gallery Тетяна Міронова.

Виставка Поп-арт і його королі приурочена до відкриття галереї у новому концептуальному просторі.



Корреспондент.net

