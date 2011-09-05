«Волошинський вересень» збере представників 26 країн

IX міжнародний науково-творчий симпозіум «Волошинський вересень» пройде наступного тижня в селищі Коктебель в Криму, він збере представників 26 країн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму.

«Волошинський вересень» - одна з найбільших культурних подій у масштабі СНД, орієнтована на сучасну літературу в усіх її естетичних проявах. На нього приїжджають як відомі, так і молоді сучасні літератори, художники, музиканти, режисери й драматурги з усього світу для обміну досвідом, участі в творчих вечорах і дискусіях, майстер-класах», - зазначила міністр культури Криму Олена ПЛАКІДА.

Нинішній симпозіум присвячено 20-річчю Співдружності незалежних держав і проводиться під егідою міждержавного фонду гуманітарного співробітництва країн-учасниць СНД.

Симпозіум відкриється 6 вересня в Будинку-музеї Максиміліана Волошина.

Круглі столи, майстер-класи художників, драматургів і літераторів почнуть роботу 7 вересня в аудиторіях Волошинського будинку-музею й на території Коктебеля. Також пройдуть вечори поезії України, Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Вірменії, Молдови, Польщі та інших країн.

8 вересня учасників фестивалю чекають турнір поетів «Коктебель-2011» і заплив поетів на приз журналу «Октябрь». Вперше в рамках симпозіуму відбудуться поетична хода й футбольний матч «Команда Волошинського фестивалю проти команди Коктебеля».

9 вересня відбудеться церемонія нагородження переможців міжнародної Волошинської премії.

Кульмінацією заходу 10 вересня стане перфоманс «Дерево бажань».

Також у програмі - конкурс відеопоезії на приз глядацьких симпатій, вечір «Поезія і джаз», маленьких жителів Феодосії та Коктебеля чекають зустрічі з дитячими письменниками Росії та подарунки від видавництв.