У Лос-Анджелесі роздали «Еммі»

63-а урочиста церемонія вручення "Еммі" пройшла в Лос-Анджелесі увечері 18 вересня за місцевим часом (рано вранці 19 вересня за київским часом), повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

"Божевільні" четвертий раз поспіль були визнані кращим драматичним серіалом, а "Американська сімейка" другий рік поспіль перемогла в номінації кращий комедійний серіал.

Кращою актрисою в драматичному серіалі стала Джуліанна Маргуліс (Julianna Margulies) - виконавиця головної ролі в "Хорошій дружині" ("Good Wife"). "Еммі" за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Кайл Чендлер (Kyle Chandler), що зіграв в "Вогнях нічної п`ятниці" ("Friday Night Lights"). Нагородою також була відзначена робота сценаристів "Вогнів нічної п`ятниці". "Еммі" за кращу режисуру драматичного серіалу отримав Мартін Скорсезе за "Підпільну імперію" ("Broadwalk Empire").

"Американська сімейка" ("Modern Family" в цілому завоювала п`ять "Еммі". Джулі Боуен (Julie Bowen) і Ті Баррелл (Ty Burrell) за роботу в цьому серіалі отримали "Еммі" як краща актриса і актор у ролях другого плану відповідно. "Американська сімейка" також була удостоєна нагород за режисуру і сценарій. Кращою актрисою в комедійному серіалі була визнана Мелісса Маккарті (Melissa McCarthy) за "Mike & Molly", а кращим актором став Джим Парсонс (Jim Parsons), що зіграв в "Теорії великого вибуху" ("The Big Bang Theory").

У категорії мінісеріалів і телевізійних фільмів "Еммі" уперше в кар`єрі отримала актриса Кейт Уінслет, вона визнана кращою виконавицею головної ролі за роботу в телефільмі "Мілдред Пірс" ("Mildred Pierce"). Партнер Уінслет по телефільму - Гай Пірс (Guy Pearce) - названий кращим актором. Двох нагород у цій категорії, включаючи головну, був удостоєний британський мінісеріал "Абатство Даунтон" ("Downton Abbey").