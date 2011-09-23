У Софії Київській відкрито виставку картин Мирослава Отковича

Сьогодні, у другий день святкування 1000-ліття Софійського собору, що триває у Києві, було відкрито меморіальну дошку, презентовано ювілейну монету на честь події, а також відкрито виставку народного художника Мирослава ОТКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вік однієї з головних пам’яток і святинь України є нововідкритим істориками. Донедавна вважалося, що храм молодший, але «новий» вік затвердили фахівці й усі найбільші релігійні конфесії.

Виставку М.ОТКОВИЧА можна назвати тематичною: практично всі картини присвячені історії. На них можна побачити як конкретних персонажів минулого, зокрема, княгиню Ольгу чи гетьмана Мазепу, так і більш абстрактні композиції, які, однак, все одно наснажені духом історії. Полотна виконані у стилі, близькому до манери давньоруського іконопису (особливо це стосується колористики і перспективи) та розпису.

«У портретах, як у спалахах, я хочу нагадати про нашу історію», - зазначив М.ОТКОВИЧ.

На відкритті виставки був присутній владика УГКЦ ЙОСИФ (Мілян).

«Історія перебуває в нас під ногами, фундаментами і полями. Але історія – це й ми самі, кожен із нас. Автентичність її передання залежить від народу, який прагне її зберегти, пишається нею. І нинішня виставка є турботою за правдивість нашої християнської історії, її літопис, сповнений сумом і надією. Що ж до наслідків історії – вони залежать від нас самих», – сказав священик.

Виставка організована за підтримки громадської організації «Мистецький фонд імені Короля Данила».

23 вересня, святкування тисячоліття Софії продовжить прес-конференція з нагоди отримання заповідником «Софія Київська» гранту від Американського посольського фонду зі збереження культурної спадщини.

А 24 вересня очікується, що в урочистостях візьме участь президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.