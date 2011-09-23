Московський патріархат поклав око на Кирилівську церкву і Софію

Зареєстрований У Верховній Раді законопроект про відновлення Десятинної Церкви має на меті передати права на Десятинку Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на секретаря Священного синоду УПЦ КП єпископа Євстратія (Зоря).

"У царській Росії майно православної церкви було державним, і прагнення автора законопроекту "повернути права на Десятинну церкву" може означати тільки одне - її передачу Московському патріархату", - переконаний він.

Єпископ додав, що питання відновлення Десятинної церкви зараз є каменем спотикання, і до нього "слід повернутися тоді, коли в Україні буде існувати єдина помісна церква".

Натомість, відзначає видання, прес-секретар УПЦ МП Василь Анісімов підтвердив побоювання представників УПЦ КП, заявивши, що будівництвом на місці Десятинної церкви повинен займатися саме Московський патріархат.

"УПЦ МП є правонаступницею репресованої Російської православної церкви, і все церковне майно, яке було незаконно експропрійоване радянською владою, повинне бути повернуте в нашу власність - це не тільки Десятинна церква, але й Кирилівська церква, і Софія. А вже церква сама і вирішить - відтворювати на цьому місці храм чи будувати музей", - резюмував пан Анісімов.

Українська правда