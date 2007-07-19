Казкарі освоюють ультрасучасні технології

З 15 серпня 2007 року в мережі Інтернет стартує новий проект - серія он-лайн програм, присвячених творчості молодих письменників та об’єднаних загальною назвою “Дивовижна колекція пана Олінгуса” (“Чудесная коллекция господина Олингуса”).

Програми проводитимуться двома електронними журналами – “Казки Сонця” (Київ) та "Собиратель звезд" (Москва)- у прямому ефірі з використанням Інтернет-технології Skype.

У якості гостей запрошуватимуться письменники, що працюють у жанрах мініатюри й малої прози, автори казок та притч, популярні Інтернет-автори.

Метою проекту організатори вважають ознайомлення публіки з творчістю авторів, імена яких ще не стали відомими широкому колу читачів через вузькі форматні рамки, що встановлюються діючим книжковим ринком, або з якихось інших причин.

За допомогою Skype слухачі зможуть послухати твори запрошених письменників і поставити їм свої запитання. Щоб прийняти участь у цих незвичайних зборах, достатньо просто підключити до комп’ютера мікрофон та навушники.

У перших програмах “Дивовижної колекції” плануються виступи Катерини Єгорушкіної (Україна), Ольги Кладової (Білорусь) та пана Аукі (Росія). Відкриватиме цикл інтерв’ю з українським казкарем Олексієм Мінаєвим.